حريق اندلع في سيارة على طريق عنايا في محلة البريج وعناصر من الدفاع المدنيّ وتوجهت إلى المكان لإخماده

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المقاومة الاسلامية: أثناء محاولة ‏قوة إسرائيلية معادية بالتسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية في منطقة وادي قطمون مقابل رميش ‌‌‎قام ‌‏مجاهدونا ‎ليل الأحد باستهدافها بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة