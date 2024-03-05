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سفارة الهند في إسرائيل نصحت رعاياها العاملين في الحدود بالانتقال إلى مناطق أكثر أمنًا

نصحت سفارة الهند في إسرائيل رعاياها العاملين في المناطق الحدودية بالانتقال إلى مناطق أكثر أمنًا داخل إسرائيل.



وأتى التحذير، غداة هجوم بصاروخ مضاد للدبابات، قرب الحدود الإسرائيلية مع لبنان أدّى إلى مقتل عامل أجنبيّ وإصابة هنديين بجروح خطيرة.

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