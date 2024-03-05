المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا ‌‌‌قوة ‌‏عسكرية مؤللة للعدو الإسرائيليّ في موقع بركة ريشا بضربة صاروخية ما أدى الى إصابتها ‏إصابة مباشرة وتدمير تجهيزاتها واندلاع النيران فيها

المفاوضات بين حماس والوسطاء الدوليين متواصلة في القاهرة

المفاوضات بين حماس والوسطاء الدوليين متواصلة في القاهرة

معجب يصر على إرسال مبلغ من المال لشابة... ولكنها لم تتوقع ما حصلت عليه بالمقابل! (فيديو)