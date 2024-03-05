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المقاومة الإسلامية: ‌استهدفنا دبابة ميركافا في مستعمرة نطوعا أثناء قصفها واعتدائها على القرى والمدنيين بصاروخ موجه وأوقعنا طاقمها بين قتيل وجريح

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2024-03-05 | 08:50
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المقاومة الإسلامية: ‌استهدفنا دبابة ميركافا في مستعمرة نطوعا أثناء قصفها واعتدائها على القرى والمدنيين بصاروخ موجه وأوقعنا طاقمها بين قتيل وجريح
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المقاومة الإسلامية: ‌استهدفنا دبابة ميركافا في مستعمرة نطوعا أثناء قصفها واعتدائها على القرى والمدنيين بصاروخ موجه وأوقعنا طاقمها بين قتيل وجريح

 
 
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