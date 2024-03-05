الشيخ نعيم قاسم للـLBCI: وصلنا مع التيار الى مكان اختلفنا فيه على أمور عدة ومع الإختلافات لم يعد هناك امكانية للقول "ما في شي" ونحن سنستمر بقناعتنا وهم أيضا والتفاهم عمليا كأنه معلّق

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