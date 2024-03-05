الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
جبل لبنان
15
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
15
o
الجنوب
14
o
البقاع
4
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العربجي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
جبل لبنان
15
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
15
o
الجنوب
14
o
البقاع
4
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الشيخ نعيم قاسم للـLBCI: لم نقدم جوابا نهائيا لكتلة الاعتدال الوطني وسندرس العرض الذي قدّموه
آخر الأخبار
2024-03-05 | 14:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الشيخ نعيم قاسم للـLBCI: لم نقدم جوابا نهائيا لكتلة الاعتدال الوطني وسندرس العرض الذي قدّموه
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
للـLBCI:
جوابا
نهائيا
لكتلة
الاعتدال
الوطني
وسندرس
العرض
قدّموه
التالي
مرخصو الطوابع في لبنان: الاحتكار هو بتواطؤ رسميّ ومن جهات رسمية
بوشكيان في الجزائر: لدى البلدين نقاط قوة واستثمارها المفيد والجيّد يؤمّن مصلحتهما
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:40
القضاء الأوكراني يدين رجلين بتهمة التعاون مع روسيا
أخبار دولية
17:40
القضاء الأوكراني يدين رجلين بتهمة التعاون مع روسيا
0
أخبار دولية
17:35
واشنطن ردا على ماكرون: أوكرانيا "لم تطلب يوما" إرسال قوات أجنبية
أخبار دولية
17:35
واشنطن ردا على ماكرون: أوكرانيا "لم تطلب يوما" إرسال قوات أجنبية
0
أخبار دولية
17:29
برنامج الأغذية العالمي يعلن تعرض قافلة تابعة له للنهب بعدما منعها الجيش الإسرائيلي من دخول شمال غزة
أخبار دولية
17:29
برنامج الأغذية العالمي يعلن تعرض قافلة تابعة له للنهب بعدما منعها الجيش الإسرائيلي من دخول شمال غزة
0
أخبار دولية
17:25
بلينكن: يجب أن تتحرك إسرائيل بصورة عاجلة لإدخال مزيد من المساعدات لغزة
أخبار دولية
17:25
بلينكن: يجب أن تتحرك إسرائيل بصورة عاجلة لإدخال مزيد من المساعدات لغزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
16:20
البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي الأميركي التقى برئيس الوزراء القطري لبحث جهود الإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة
آخر الأخبار
16:20
البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي الأميركي التقى برئيس الوزراء القطري لبحث جهود الإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة
0
آخر الأخبار
15:29
الشيخ نعيم قاسم للـLBCI: نحن مقاومة عاقلة ومتديّنة تخاف الله وما قمنا به بالمواجهة المحدودة في الجنوب هو مصلحة للبنان ورعاية للداخل وفي نفس الوقت هو المصلحة بكاملها لمساندة غزة
آخر الأخبار
15:29
الشيخ نعيم قاسم للـLBCI: نحن مقاومة عاقلة ومتديّنة تخاف الله وما قمنا به بالمواجهة المحدودة في الجنوب هو مصلحة للبنان ورعاية للداخل وفي نفس الوقت هو المصلحة بكاملها لمساندة غزة
0
آخر الأخبار
15:12
الشيخ نعيم قاسم للـ LBCI:عندما تتوقف الحرب في غزة تتوقف في لبنان وبعدها كل النقاشات المتعلقة بالجنوب تُنجز بالطريقة الصحيحة
آخر الأخبار
15:12
الشيخ نعيم قاسم للـ LBCI:عندما تتوقف الحرب في غزة تتوقف في لبنان وبعدها كل النقاشات المتعلقة بالجنوب تُنجز بالطريقة الصحيحة
0
آخر الأخبار
15:08
الشيخ نعيم قاسم للـLBCI: "بس يصير في هدنة بغزة بصير عنا هدنة" وهوكشتاين يستطيع القول ما يريد ونحن نقول ما نريد
آخر الأخبار
15:08
الشيخ نعيم قاسم للـLBCI: "بس يصير في هدنة بغزة بصير عنا هدنة" وهوكشتاين يستطيع القول ما يريد ونحن نقول ما نريد
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:48
نعيم قاسم للـLBCI: لسنا أقرب الى الحرب الشاملة في لبنان... ونحن غير معنيين برسائل يرسلها هوكشتاين
أخبار لبنان
15:48
نعيم قاسم للـLBCI: لسنا أقرب الى الحرب الشاملة في لبنان... ونحن غير معنيين برسائل يرسلها هوكشتاين
0
أخبار لبنان
07:45
أربعة قرارات تمديد مهل لوزير المال
أخبار لبنان
07:45
أربعة قرارات تمديد مهل لوزير المال
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:00
مقدمة النشرة المسائية 05-03-2024
مقدمة نشرة الاخبار
13:00
مقدمة النشرة المسائية 05-03-2024
0
فنّ
10:13
شركة تسجيلات المغنية الراحلة شنيد أوكونور تطالب ترامب بالكف عن استخدام موسيقاها
فنّ
10:13
شركة تسجيلات المغنية الراحلة شنيد أوكونور تطالب ترامب بالكف عن استخدام موسيقاها
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:37
كريات شمونة تتعرض لهجوم بأكثر من سبعين صاروخا
أخبار دولية
16:37
كريات شمونة تتعرض لهجوم بأكثر من سبعين صاروخا
0
أخبار لبنان
15:48
نعيم قاسم للـLBCI: لسنا أقرب الى الحرب الشاملة في لبنان... ونحن غير معنيين برسائل يرسلها هوكشتاين
أخبار لبنان
15:48
نعيم قاسم للـLBCI: لسنا أقرب الى الحرب الشاملة في لبنان... ونحن غير معنيين برسائل يرسلها هوكشتاين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
انطلاق ليالي الحسم في اياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم... وبطل ألمانيا في خطر!
تقارير نشرة الاخبار
13:52
انطلاق ليالي الحسم في اياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم... وبطل ألمانيا في خطر!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الـSuper Tuesday الأميركي: يوم مهم على طريق الرئاسة ٢٠٢٤
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الـSuper Tuesday الأميركي: يوم مهم على طريق الرئاسة ٢٠٢٤
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في بينالي البندقية... الجناح اللبناني ينتهك الأعراف ويبعث برسالة نسوية
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في بينالي البندقية... الجناح اللبناني ينتهك الأعراف ويبعث برسالة نسوية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في لبنان: بلدات يتحدث أهاليها اللغة "البرازيلية"... فما سر العلاقة بين بلاد الأرز والبرازيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في لبنان: بلدات يتحدث أهاليها اللغة "البرازيلية"... فما سر العلاقة بين بلاد الأرز والبرازيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
خارطة طريق جديدة تنظم الفوضى القائمة في مجال النزوح السوري
تقارير نشرة الاخبار
13:40
خارطة طريق جديدة تنظم الفوضى القائمة في مجال النزوح السوري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
غانتس ونتنياهو.. قصة خلاف مستمرة!
تقارير نشرة الاخبار
13:39
غانتس ونتنياهو.. قصة خلاف مستمرة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية إلى الشارع من جديد... والطلاب في صفوفهم!
تقارير نشرة الاخبار
13:34
الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية إلى الشارع من جديد... والطلاب في صفوفهم!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
10:41
عطل طرأ على تطبيقي فيسبوك وانستغرام
خبر عاجل
10:41
عطل طرأ على تطبيقي فيسبوك وانستغرام
2
فنّ
03:27
احتراق منزل مي حريري... والأخيرة تناشد تركي آل الشيخ لمساعدتها
فنّ
03:27
احتراق منزل مي حريري... والأخيرة تناشد تركي آل الشيخ لمساعدتها
3
خبر عاجل
13:59
تابعوا نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم الليلة في "كلام بالسياسة" مع ندى اندراوس الساعة 9:30 مساء عبر شاشة الـLBCI
خبر عاجل
13:59
تابعوا نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم الليلة في "كلام بالسياسة" مع ندى اندراوس الساعة 9:30 مساء عبر شاشة الـLBCI
4
خبر عاجل
15:38
الشيخ نعيم قاسم للـLBCI: لسنا أقرب الى الحرب الشاملة في لبنان ولكننا مستعدون لها فيما لو حصلت غدا وبنسبة 90% يتبين أنه لن يكون هناك حرب واسعة في لبنان
خبر عاجل
15:38
الشيخ نعيم قاسم للـLBCI: لسنا أقرب الى الحرب الشاملة في لبنان ولكننا مستعدون لها فيما لو حصلت غدا وبنسبة 90% يتبين أنه لن يكون هناك حرب واسعة في لبنان
5
اقتصاد
01:44
إرتفاع في سعر صفيحتي البنزين... ماذا عن أسعار المحروقات الأخرى؟
اقتصاد
01:44
إرتفاع في سعر صفيحتي البنزين... ماذا عن أسعار المحروقات الأخرى؟
6
حال الطقس
00:00
استقرار جويّ قبل عودة المنخفض...
حال الطقس
00:00
استقرار جويّ قبل عودة المنخفض...
7
منوعات
09:34
كيت ميدلتون في أول ظهور بعد العملية الجراحية... وصورة مسربة تُظهر حالتها!
منوعات
09:34
كيت ميدلتون في أول ظهور بعد العملية الجراحية... وصورة مسربة تُظهر حالتها!
8
منوعات
09:30
تعرض لصدمة كبيرة... رأى والدته العارية في غرفة النوم مع شخص غير متوقع!
منوعات
09:30
تعرض لصدمة كبيرة... رأى والدته العارية في غرفة النوم مع شخص غير متوقع!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More