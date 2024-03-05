الشيخ نعيم قاسم للـ LBCI: لم نجرّ لبنان الى الحرب بل هناك عدو اسرائيلي خطر وفي أي ساعة يمكن ان يشنّ حرباً على لبنان من دون ذرائع ولا مبررات وفي حال لم نضع حداً له بشكل مبكر فهو قد يشكل خطرا على لبنان ومصلحتنا ان يبقى الاسرائيلي مردوعاً

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