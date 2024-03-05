الشيخ نعيم قاسم للـLBCI: نحنا "مش رايحين" على مرشح آخر وبالتالي كل الطروحات المقابلة مطلوب منها أن "تتزحزح" وتقدّم شيئا حتى تتمكن من ايجاد حلّ

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