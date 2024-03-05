الشيخ نعيم قاسم للـLBCI: نحن ضد جر لبنان الى حرب ونحن جبهة دفاعية ومحدودة ونقوم بالتضحيات من أجل عدم جر لبنان الى حرب وما قمنا به هو تضحية كبرى ونحن في موقع دفاعي وليس في موقع هجومي

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك