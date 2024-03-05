الشيخ نعيم قاسم للـ LBCI:عندما تتوقف الحرب في غزة تتوقف في لبنان وبعدها كل النقاشات المتعلقة بالجنوب تُنجز بالطريقة الصحيحة

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