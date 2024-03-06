ميقاتي استقبل القائد العام لـ"اليونيفيل" لعرض الوضع في الجنوب والتعاون بين الجيش و"اليونيفيل" واطلاعه على مضمون التقرير الدوريّ لمجلس الامن الدوليّ في شأن تطبيق القرار 1701

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