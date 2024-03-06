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15
o
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16
o
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o
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o
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o
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الخارجية الأميركية: دخول نحو 250 شاحنة مساعدات إلى غزة الثلاثاء عبر معبري رفح وكرم أبو سالم لا يزال غير كافيًا
آخر الأخبار
2024-03-06 | 13:29
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الخارجية الأميركية: دخول نحو 250 شاحنة مساعدات إلى غزة الثلاثاء عبر معبري رفح وكرم أبو سالم لا يزال غير كافيًا
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