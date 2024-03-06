المقاومة الاسلامية في العراق : المقاومة أخذت على عاتقها تحرير العراق من الإحتلال الأميركيّ ودعم فلسطين في معركتها لذا فإن عملياتنا ضد مستعمرات الكِيان الصهيونيّ على الأراضي الفلسطينية المحتلة ستستمر حتى اعلان الهدنة في غزة وإلتزام الكيان بها

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