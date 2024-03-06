الجميل لـ"حوار المرحلة": المشكلة هي أن حزب الله يصور نفسه على أنه يدافع عن الشيعة في لبنان ولكنه في الحقيقة يدافع عن ايران ومن هنا أقول إنني مستعد للدفاع عن الشيعة أكثر منه وأريد إعادة النظر بكل التركيبة القائمة وإجراء مجموعة كبيرة من الاصلاحات

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