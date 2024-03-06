الجميل لـ"حوار المرحلة": كنا مع التيار الوطني الحر "في خندق واحد" ولا يهمني تصفية حسابات الماضي ومطلبنا الوحيد من التيار هو أن يعود إلى خطه التاريخي إلى ما قبل الـ2006 كما نريد منه أن يكون في خط سياسي صحيح

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك