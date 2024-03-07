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الوكالة الوطنية: الدفاع المدني تمكن من العثور على جثة الشاب ربيع الياسين الذي كان في منزله في الضهيرة أمس عند استهدافه بغارة إسرائيلية

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2024-03-07 | 02:19
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الوكالة الوطنية: الدفاع المدني تمكن من العثور على جثة الشاب ربيع الياسين الذي كان في منزله في الضهيرة أمس عند استهدافه بغارة إسرائيلية
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الوكالة الوطنية: الدفاع المدني تمكن من العثور على جثة الشاب ربيع الياسين الذي كان في منزله في الضهيرة أمس عند استهدافه بغارة إسرائيلية

 
 
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