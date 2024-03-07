الجزيرة: سلطات الاحتلال تسلم جثامين 47 شهيدا عبر معبر كرم أبو سالم كانت تحتجزها خلال عملياتها العسكرية

بشأن سندات الملكية في جبل لبنان... هذا ما أعلنته المديرية العامة للشؤون العقارية

بشأن سندات الملكية في جبل لبنان... هذا ما أعلنته المديرية العامة للشؤون العقارية

الوكالة الوطنية: الدفاع المدني تمكن من العثور على جثة الشاب ربيع الياسين الذي كان في منزله في الضهيرة أمس عند استهدافه بغارة إسرائيلية