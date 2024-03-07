رويترز: مقتل أشخاص عدة في انفجار بمصفاة بندر عباس في إيران

كركي: الطب الملطّف أصبح مشمولاً بتغطية الضمان

كركي: الطب الملطّف أصبح مشمولاً بتغطية الضمان

خانته مع 5 رجال خلال زواجهما... ما فعله عندما اكتشف الحقيقة لا يصدق: توقعت مني أن أرحل ولكن أدهشتها!