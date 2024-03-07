التحكم المروري: جريح نتيجة حادث صدم على اوتوستراد الصياد صعودا وحركة المرور كثيفة في المحلة

مسؤول في حماس: إسرائيل أفشلت كل جهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق وقف اطلاق نار

مسؤول في حماس: إسرائيل أفشلت كل جهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق وقف اطلاق نار

هذا ما كشفه مصدر في "حزب الله" للـLBCI عن اللقاء مع الرئيس ميشال عون