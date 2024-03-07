باسيل لـ "جدل": الاستحقاق الرئاسي يمثل المسيحيين في السلطة ولا يمكن فرضه علينا ولا يكابرن أحد علينا ويقول اتفقوا على مرشح فقط للتسلط على قرارنا إذ نحن لدينا مرشح رئاسي فهل ينزلون الى الجلسات؟

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