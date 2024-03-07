باسيل لـ "جدل": اؤيد عمل كتلة الاعتدال الوطني ولا ارى الثنائي الشيعي ذاهباً الى جلسة انتخاب من دون معرفة النتيجة ولا يجب على أي مرشح ان يقبل ان يتم فرضه

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