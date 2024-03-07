باسيل لـ "جدل": اصدّق كلام السيد حسن نصرالله واثق به عندما قال انه لا يربط الاستحقاق الرئاسي بغزة ولكن من يؤذيه هو من يناقض كلامه بالممارسات السياسية

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