وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار بغزة والالتزام بقواعد الحرب

اليونسكو تحذر من التحيزات على أساس الجنس في أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي

اليونسكو تحذر من التحيزات على أساس الجنس في أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي

كتائب القسام: نصبنا أمس كمينًا محكمًا لأكثر من 20 جنديًا في مدينة حمد وأوقعناهم بين قتيل وجريح