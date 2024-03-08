وزارة الصحة التابعة لحماس: مقتل ما لا يقل عن 30878 فلسطينيًا وإصابة 72402 في الهجوم العسكريّ الإسرائيليّ على القطاع منذ السابع من تشرين الأول

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