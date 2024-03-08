الوكالة الوطنية للاعلام: مجموعة من شبان عرب خلدة قطعت أوتوستراد خلدة احتجاجا على توقيف أحد الشبان ويعمل الجيش على إعادة فتحه

كان يقود سيارته فدهسها عن طريق الخطأ... واقعة مؤلمة تعيشها عائلة طفلة: "كانت فتاة نابضة بالحياة"

كان يقود سيارته فدهسها عن طريق الخطأ... واقعة مؤلمة تعيشها عائلة طفلة: "كانت فتاة نابضة بالحياة"

أم "ضحت" بطفلها لتخليصه من الأرواح الشريرة... عذبته وقتلته مع زوجها من أجل "مخبأ من الذهب"