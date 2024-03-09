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الحوثيون في اليمن يعلنون إستهداف السفينة الأميركية بروبل فورتشن في خليج عدن

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2024-03-09 | 02:52
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الحوثيون في اليمن يعلنون إستهداف السفينة الأميركية بروبل فورتشن في خليج عدن
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الحوثيون في اليمن يعلنون إستهداف السفينة الأميركية بروبل فورتشن في خليج عدن

 
 
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