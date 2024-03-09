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o
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17
o
كسروان
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o
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الحوثيون في اليمن يعلنون إستهداف السفينة الأميركية بروبل فورتشن في خليج عدن
آخر الأخبار
2024-03-09 | 02:52
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الحوثيون في اليمن يعلنون إستهداف السفينة الأميركية بروبل فورتشن في خليج عدن
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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