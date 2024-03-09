المدير العام لوزارة المال بالإنابة ومدير الشؤون العقارية جورج معراوي للـLBCI: موازنة 2024 فيها توحيد لسعر الصرف وقد صححت الشطور الضريبية وعادت الى الحالة التي كانت عليها ما قبل 2020 وهي عادلة

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