المدير العام لوزارة المال بالإنابة ومدير الشؤون العقارية جورج معراوي للـLBCI: نحن مواطنون أولًا قبل أن نكون في الوظيفة العامة وأي إنعكاس لأية موازنة ينعكس علينا أيضًا

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مستشار رئيس الحكومة نقولا نحاس للـLBCI: تعطيل انتخاب رئيس جمهورية هو من الاسباب الاساسية لوقوف المسار الصحيح لا سيما في موضوع صندوق النقد الدولي والحكومة تقوم بواجباتها