معراوي للـLBCI: في القطاع الخاص الرواتب لم تعد كما كانت سابقًا وهي بحدها الأقصى عادت بنسبة 80%

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مستشار رئيس الحكومة نقولا نحاس للـLBCI: عندما وقعنا إتفاق الموظفين SLA مع صندوق النقد الدولي كان من المفترض أن يكون هو الباب الذي يفتح المسار لتوقيع الإتفاق النهائي والأخير مع الصندوق والذي كان سيعيد دخولنا إلى الأسواق المالية