مستشار رئيس الحكومة نقولا نحاس للـLBCI: عندما وقعنا إتفاق الموظفين SLA مع صندوق النقد الدولي كان من المفترض أن يكون هو الباب الذي يفتح المسار لتوقيع الإتفاق النهائي والأخير مع الصندوق والذي كان سيعيد دخولنا إلى الأسواق المالية

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معراوي للـLBCI: مساران لتوحيد سعر الصرف الاول هو مسار مالي فيه وزارة المال وحدت ضرائبها على سعر الصرف المعتمد من مصرف لبنان والمسار الثاني نقدي كان الدولار بـ1500 وبعد 2023 رفع الى 15000 والان السؤال على أي سعر صرف؟