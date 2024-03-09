مستشار رئيس الحكومة نقولا نحاس للـLBCI: تعطيل انتخاب رئيس جمهورية هو من الاسباب الاساسية لوقوف المسار الصحيح لا سيما في موضوع صندوق النقد الدولي والحكومة تقوم بواجباتها

معراوي للـLBCI: في القطاع الخاص الرواتب لم تعد كما كانت سابقًا وهي بحدها الأقصى عادت بنسبة 80%

معراوي للـLBCI: في القطاع الخاص الرواتب لم تعد كما كانت سابقًا وهي بحدها الأقصى عادت بنسبة 80%

المدير العام لوزارة المال بالإنابة ومدير الشؤون العقارية جورج معراوي للـLBCI: نحن مواطنون أولًا قبل أن نكون في الوظيفة العامة وأي إنعكاس لأية موازنة ينعكس علينا أيضًا