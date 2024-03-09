معراوي للـLBCI: كوزارة مال لا دخل لنا بالكابيتال كونترول وهذا موضوع مصرفي

معراوي للـLBCI: في موضوع توحيد سعر صرف الدولار لا يتخذ أي قرار بدون دراسة

معراوي للـLBCI: في موضوع توحيد سعر صرف الدولار لا يتخذ أي قرار بدون دراسة

معراوي للـLBCI: العدالة اليوم غير موجودة وكلنا نطمح لأن يكون هناك عدالة والعمل اليوم هو لإعادة كل الودائع