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o
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o
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o
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مدير الأونروا لإذاعة سويسرية: وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "مهددة بالموت"
آخر الأخبار
2024-03-09 | 07:23
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مدير الأونروا لإذاعة سويسرية: وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "مهددة بالموت"
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