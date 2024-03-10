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وزارة الصحة في غزة: مقتل 31045 فلسطينيا وإصابة 72654 في الهجوم الإسرائيلي على غزة منذ 7 تشرين الاول

آخر الأخبار
2024-03-10 | 04:56
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وزارة الصحة في غزة: مقتل 31045 فلسطينيا وإصابة 72654 في الهجوم الإسرائيلي على غزة منذ 7 تشرين الاول
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وزارة الصحة في غزة: مقتل 31045 فلسطينيا وإصابة 72654 في الهجوم الإسرائيلي على غزة منذ 7 تشرين الاول

 
 
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