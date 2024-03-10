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هنية: يوم السابع من أكتوبر مفصل تاريخي في عمر القضية الفلسطينية وتحول إستراتيجي في الصراع مع المحتل الإسرائيلي
آخر الأخبار
2024-03-10 | 14:04
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هنية: يوم السابع من أكتوبر مفصل تاريخي في عمر القضية الفلسطينية وتحول إستراتيجي في الصراع مع المحتل الإسرائيلي
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