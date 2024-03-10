المتحدث بإسم وزارة الصحة في غزة: أكثر من 2000 كادر صحي شمالي القطاع سيبدأون رمضان بلا وجبات سحور أو إفطار

جبور للـ LBCI: في حال فاز اسم نحن ضدّه...يبقى افضل من الفراغ

جبور للـ LBCI: في حال فاز اسم نحن ضدّه...يبقى افضل من الفراغ

جبور للـLBCI: لم نكن من المعرقلين للتفاهم ونعوّل على دور بكركي في جمع المسيحيين واللبنانيين وعلى القوى المسيحية التحلي بالمسؤولية