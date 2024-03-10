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المتحدث بإسم وزارة الصحة في غزة: أكثر من 2000 كادر صحي شمالي القطاع سيبدأون رمضان بلا وجبات سحور أو إفطار

آخر الأخبار
2024-03-10 | 17:13
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المتحدث بإسم وزارة الصحة في غزة: أكثر من 2000 كادر صحي شمالي القطاع سيبدأون رمضان بلا وجبات سحور أو إفطار
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المتحدث بإسم وزارة الصحة في غزة: أكثر من 2000 كادر صحي شمالي القطاع سيبدأون رمضان بلا وجبات سحور أو إفطار

 
 
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