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o
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o
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o
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o
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المتحدث بإسم وزارة الصحة في غزة: أكثر من 2000 كادر صحي شمالي القطاع سيبدأون رمضان بلا وجبات سحور أو إفطار
آخر الأخبار
2024-03-10 | 17:13
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المتحدث بإسم وزارة الصحة في غزة: أكثر من 2000 كادر صحي شمالي القطاع سيبدأون رمضان بلا وجبات سحور أو إفطار
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