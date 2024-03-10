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الوكالة الوطنية للإعلام: غارة جوية إسرائيلية إستهدفت بلدة الطيبة

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2024-03-10 | 17:33
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الوكالة الوطنية للإعلام: غارة جوية إسرائيلية إستهدفت بلدة الطيبة
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الوكالة الوطنية للإعلام: غارة جوية إسرائيلية إستهدفت بلدة الطيبة

 
 
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