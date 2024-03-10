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الوكالة الوطنية للإعلام: غارة جوية إسرائيلية إستهدفت بلدة الطيبة
آخر الأخبار
2024-03-10 | 17:33
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الوكالة الوطنية للإعلام: غارة جوية إسرائيلية إستهدفت بلدة الطيبة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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