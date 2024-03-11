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19
o
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o
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وزارة الصحة في غزة: مقتل 31112 فلسطينيا وإصابة 72760 جراء الهجوم الإسرائيلي منذ 7 تشرين الاول
آخر الأخبار
2024-03-11 | 03:55
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وزارة الصحة في غزة: مقتل 31112 فلسطينيا وإصابة 72760 جراء الهجوم الإسرائيلي منذ 7 تشرين الاول
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