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المقاومة الاسلامية: استهدفنا تجمعاً لجنود العدو الصهيوني في تلة الطيحات بالأسلحة المناسبة وتم تحقيق اصابات مباشرة
آخر الأخبار
2024-03-11 | 06:48
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المقاومة الاسلامية: استهدفنا تجمعاً لجنود العدو الصهيوني في تلة الطيحات بالأسلحة المناسبة وتم تحقيق اصابات مباشرة
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