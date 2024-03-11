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وزير الخارجية الأردني: تحرك إسرائيل لتقييد وصول المصلين إلى المسجد الأقصى يدفع نحو وضع متفجر

آخر الأخبار
2024-03-11 | 07:10
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وزير الخارجية الأردني: تحرك إسرائيل لتقييد وصول المصلين إلى المسجد الأقصى يدفع نحو وضع متفجر
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وزير الخارجية الأردني: تحرك إسرائيل لتقييد وصول المصلين إلى المسجد الأقصى يدفع نحو وضع متفجر

 
 
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