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o
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o
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زيلينسكي: التقدم الروسي في الأراضي الأوكرانية "توقّف" والوضع على الجبهة "أفضل بكثير"
آخر الأخبار
2024-03-11 | 14:20
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زيلينسكي: التقدم الروسي في الأراضي الأوكرانية "توقّف" والوضع على الجبهة "أفضل بكثير"
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