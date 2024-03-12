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22
o
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o
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منظمة غير حكومية: أول سفينة تحمل مساعدات إنسانية الى غزة تنطلق من قبرص
آخر الأخبار
2024-03-12 | 02:46
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منظمة غير حكومية: أول سفينة تحمل مساعدات إنسانية الى غزة تنطلق من قبرص
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