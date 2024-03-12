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بو فاعور للـ LBCI: يجب أن يكون هناك نافذة تفاوض غير مباشرة مع اسرائيل واعتقد ان ثنائية بري - ميقاتي تستطيع ادراة آلية تفاوض غير مباشرة تحقق المصلحة الوطنية

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2024-03-12 | 04:09
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بو فاعور للـ LBCI: يجب أن يكون هناك نافذة تفاوض غير مباشرة مع اسرائيل واعتقد ان ثنائية بري - ميقاتي تستطيع ادراة آلية تفاوض غير مباشرة تحقق المصلحة الوطنية
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بو فاعور للـ LBCI: يجب أن يكون هناك نافذة تفاوض غير مباشرة مع اسرائيل واعتقد ان ثنائية بري - ميقاتي تستطيع ادراة آلية تفاوض غير مباشرة تحقق المصلحة الوطنية

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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