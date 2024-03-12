طفلة في مركز سرطان الاطفال بحاجة لبلاكيت دم من كل الفئات للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 951037-03

الاتحاد الأوروبي يدرس اتخاذ إجراءات ضد إيران بسبب احتمال نقل صواريخ إلى روسيا

الاتحاد الأوروبي يدرس اتخاذ إجراءات ضد إيران بسبب احتمال نقل صواريخ إلى روسيا

مسؤول كبير بالفاتيكان: الشرط الأول لأي مفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا هو أن توقف روسيا عدوانها