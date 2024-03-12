غارة إسرائيلية ثانية على النبي شيت في بعلبك

ابو فاعور للـ LBCI: زياراتي للسعودية تشاورية في الاوضاع في لبنان وهي تحرص على الوقوف على رأي أصدقائها في لبنان ومروحة علاقات السعودية واسعة مع كل الاطراف ولا تقتصر فقط علينا

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