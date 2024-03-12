مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية: "لا تزال هناك إمكانية" للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة ولا يزال هناك العديد من المسائل المعقدة التي يتعين العمل عليها

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