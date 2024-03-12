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17
o
متن
19
o
كسروان
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o
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o
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o
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مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض: أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح بدون حماية المدنيين هي أمر لن يحظى بدعم بايدن
آخر الأخبار
2024-03-12 | 14:01
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مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض: أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح بدون حماية المدنيين هي أمر لن يحظى بدعم بايدن
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