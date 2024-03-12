المقاومة الإسلامية تنعى سادق حسين جعفر "كفاح" من بلدة جرماش في البقاع

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بو فاعور للـ LBCI: يجب أن يكون هناك نافذة تفاوض غير مباشرة مع اسرائيل واعتقد ان ثنائية بري - ميقاتي تستطيع ادراة آلية تفاوض غير مباشرة تحقق المصلحة الوطنية