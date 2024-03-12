شرطة جنوب أفريقيا: نحقق في مقتل ثلاثة رهبان في كنيسة بمدينة كالينان والدافع غير معروف

بو فاعور للـ LBCI: السعودية مستعدة للاتفتاح على لبنان بالطريقة السابقة في حال تأمنت ظروف معيّنة في لبنان

بو فاعور للـ LBCI: السعودية مستعدة للاتفتاح على لبنان بالطريقة السابقة في حال تأمنت ظروف معيّنة في لبنان

بو فاعور للـ LBCI: يجب أن يكون هناك نافذة تفاوض غير مباشرة مع اسرائيل واعتقد ان ثنائية بري - ميقاتي تستطيع ادراة آلية تفاوض غير مباشرة تحقق المصلحة الوطنية