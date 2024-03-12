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o
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16
o
متن
19
o
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19
o
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o
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o
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الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت في أجواء صور وبنت حبيل والقرى المجاورة
آخر الأخبار
2024-03-12 | 17:24
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الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت في أجواء صور وبنت حبيل والقرى المجاورة
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